Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы: Зеленский назвал самые горячие точки на фронте

Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы: Зеленский назвал самые горячие точки на фронте

Самая тяжелая ситуация сейчас в Северодонецке, Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса.

По словам украинского президента, российские военные постоянно наносят авиационные и ракетные удары и применяют артиллерию на Донбассе.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в традиционном видеообращении в субботу, 4 июня.

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"Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаев, города и общины Запорожской области, Харьковщину. Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также тяжело в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары артиллерийские и ракетные обстрелы", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что по состоянию на утро 4 июня Россия выпустила по территории Украины 2503 ракеты.

"Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", — отметил глава Украины.

Как сообщали ранее, по данным вечернего возведения Генштаба, российские военные продолжают обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне по всему вооружению.

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