Постоянные бои за Бахмут и попытки наступления россиян на других направлениях: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Украину.

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Украину в нескольких направлениях. За сутки агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в сообщении Генштаба за 17 марта.

Ситуация на фронте:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, с РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфин и Соляники Сумской области, а также Стрилеча, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийские обстрелы подверглись ряду населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка — Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спирного.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещевка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражескими обстрелами подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Большая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времивка Донецкой области; Добрая Надежда — Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Велетенское и Кизомис на Херсонщине.

Оккупанты свозят раненых и обустраивают новые застенки

В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь окупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь созданная застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, командир зенитного ракетного дивизиона С-300 Александр рассказал, что самыми опасными для Украины на сегодняшний день остается баллистическая Х-47М2 "Кинжал".

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