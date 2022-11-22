Постоянные обстрелы и информация о похищении: в Херсонской области полиция фиксирует последствия "русского мира"

Правоохранители открыли 38 уголовных производств по фактам обстрелов со стороны оккупантов Херсонщины.

В Херсонской области правоохранители открыли 38 уголовных производств по факту обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отмечается, россияне не перестают обстреливать населенные пункты Бериславского района. Они уничтожают жилье местных жителей, магазины и учебные заведения.

В то же время с левобережья Днепра оккупанты бьют по недавно освобожденному Херсону. Стреляют из минометов и дальнобойной артиллерии.

“За последние два дня российские военные били по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больший вред мирным жителям и инфраструктуре города. Под вражеским огнем оказались микрорайон Корабел, район Восточный, ХБК, с. Киндейка и Антоновка. За минувшие сутки полиция открыла 38 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Кроме того, в полицию продолжают поступать сообщения о похищении местных жителей во время оккупации региона военными РФ и представителями ФСБ.

Напомним, что в разных городах оккупированного РФ Крыма прогремели мощные взрывы. "Хлопки" слышали в Севастополе, Балаклаве и Евпатории.

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