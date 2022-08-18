Постоянные обстрелы и ночи в подвалах: как жители Бахмута живут в городе, который уничтожают русские оккупанты

Еда на костре и жизнь в подвалах. Более сотни прилетов за несколько часов пережили за сутки жители Бахмута на Донетчине. Город подвергается российским обстрелам. Но, несмотря на постоянные вражеские атаки на окраинах, на улицах прифронтового города с утра людно. Люди запасаются водой и продуктами.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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Выгоревшие дотла дома, от которых уцелели только стены. Так выглядят улицы Бахмута. Мимо двухэтажки с надписью "доброе утро любимая" проходит пара пенсионеров. Держась за руки они обходят воронку в асфальте от попадания вражеского снаряда.

Под звуки канонады от артиллерийских дуэлей, идущих в окрестностях города, коммунальщик убирает ветки поврежденного дерева. Напротив мужчины забивают окна уцелевшего дома фанерой. Жалуются, — чинят последствия ночных российских прилетов за свой счет. Это, говорят, дорого.

Лариса убирает на центральной аллее роз. Из воронок, где остались остатки боеприпасов с российской маркировкой, она пытается поддерживать порядок.

Работа, говорит женщина, отвлекает от звуков взрывов и немного успокаивает. Но то, что российские войска массированно накрывают ее родной город из реактивных систем залпового огня, россиянам, поддерживающим полномасштабное наступление в Украину, уже не простит.

С ведрами жители многоэтажки приходят сюда за технической водой. Несмотря на частичное отсутствие света и воды, эти люди уезжать из города не планируют.

Одежда для семей с детьми и хлеб – местные власти помогают местным, которые остаются жить под постоянными обстрелами.

65-летняя пенсионерка Татьяна здесь за волонтера, раздает хлеб, который привозят через день. Живёт с сыном, имеющим инвалидность. В ее доме взрывной волной снесло крышу, к зиме, надеется, ее починить. Несмотря на сложности с бытом, на лице ее улыбка.

Напомним, что российские оккупанты ожидают массированного наступления ВСУ на День Независимости.

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