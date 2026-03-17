«Постоянные тревоги повсюду»: в ВСУ рассказали, как переносят войну на территорию России

Воздушная тревога / © pixabay.com

Реклама

Украина постепенно переносит войну на территорию России, нанося удары по военной инфраструктуре страны-агрессора.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра обороны Алексей Вискуб.

«Украина постепенно переносит войну на территорию России, системно поражая военную инфраструктуру агрессора. В ответ Кремль в своей привычной манере истерически и хаотично пытается бить по гражданским объектам в Украине», — отметил он.

Реклама

По словам чиновника, в последнее время украинские силы поразили ряд важных объектов российской военной промышленности и химической индустрии, обеспечивающих производство ракет, дронов и взрывчатых веществ.

В частности, был атакован завод Кремной Эл в Брянске, где изготавливали компоненты для ракет и беспилотников. В настоящее время предприятие считается не подлежащим восстановлению.

«В России только два таких завода», — уточнил Вискуб.

Он также сообщил, что один из самых дальних ударов был нанесен по предприятию химической промышленности Метафракс Кемикалс в Пермском крае — на расстоянии более 1500 км от Украины.

Реклама

По словам замминистра, пока внимание международного сообщества приковано к событиям на Ближнем Востоке, почти по всей территории России регулярно раздаются воздушные тревоги.

«Почти незамеченным остается другое: воздушные тревоги почти постоянно раздаются по всей территории РФ, даже Москва уже двое суток находится под постоянной атакой украинских беспилотников. Канал мэра Москвы почти каждые 10 минут сообщает об „убытии“ или „перехвате“ украинских БПЛА», — сказал он.

Вискуб напомнил, что, по данным российской стороны, только за последние двое суток в районе российской столицы фиксировали более 250 воздушных объектов, нацеленных на военную инфраструктуру.

Также из четырех московских аэропортов фактически работает только Международный аэропорт Внуково.

Реклама

«Война, которую Россия принесла в Украину, постепенно возвращается домой», — подытожил чиновник.

Он также отметил эффективность украинской противовоздушной обороны. По его словам, с 2022 года Россия запустила по Украине до 50 тысяч беспилотников Shahed, в то же время, эффективность украинского ПВО против них составляет примерно 80–90%.

Ранее сообщалось, что российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года.

Мы ранее информировали, что афипский нефтеперерабатывающий завод и порт Кавказ в Краснодарском крае оказались под атакой беспилотников.