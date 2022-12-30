Постоянные взрывы в Энгельсе показали неэффективность российского ПВО — ISW

За последние три дня на российской авиабазе в Энгельсе произошло уже два инцидента со взрывами

Постоянные взрывы на военных объектах в тыловых районах России показывают неэффективность ПВО, а также усиливают критику властей, что она не способна защитить свою территорию.

Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что за последние три дня на российской авиабазе в Энгельсе произошло уже два инцидента со взрывами.

"Министерство обороны Великобритании заявило, что становится "все более очевидным", как Россия не способна противостоять воздушным угрозам глубоко внутри [своей территории]", — указывают в ISW.

В институте отметили, что такие провалы могут ужесточить критику руководства России со стороны провоенного сообщества. Также многие российские милблогеры уже ставят под сомнение правдивость докладов Минобороны РФ и высмеивают власть.

"Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ дольше одного предложения русского правительства", — добавили в Институте изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Энгельсе похоронили трех техников инженерно-авиационной службы авиаэскадрильи Ту-160 тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ, нанесшего удары по мирным городам Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, как работает аэродром "Энгельс" без пункта управления.

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