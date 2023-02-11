"Постоянный ад, нужно больше боеприпасов": военный о боях за Бахмут

Украинский военный рассказал, какая ситуация на фронте, в частности, на Донецком направлении.

Украинские военные круглосуточно отражают постоянные штурмы россиян в Донецкой области, в частности, под Бахмутом. ВСУ сдерживают нашествие врага, однако требуют больше боеприпасов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

"Количество штурмов никто не считает, они просто постоянные, просто постоянный ад, который уже долго длится. Их (штурмы – ред.) просто никто не считает. Это идет монотонная работа по уничтожению врага и защиты Украины", — отметил он.

Владимир Назаренко подчеркнул, что вооруженные силы Украины нуждаются в большем боеприпасе.

"Мы постоянно видим их передвижения. Чем больше боеприпасов будет, тем больше мы будем их уничтожать", — подчеркнул он.

Заместитель командира батальона "Свобода" также рассказал, что трассы Константиновка-Бахмут и Бахмут-Славянск не перерезаны.

"Она действительно под огневым контролем, но это не единственная дорога. То же самое, по трассе Бахмут-Славянск. Она не перерезана врагом. И есть еще целый ряд дорог, которыми происходит снабжение, коммуникация, оказание помощи раненым, гуманитарная помощь и т.д. Но все это происходит под хаотическими обстрелами вражеской артиллерии", — рассказал он.

Назаренко отметил, что об окружении Бахмута речь не идет. До Бахмута сейчас не одна единственная дорога. Хотя в самом городе сверхсложная ситуация.

"Враг сейчас пытается использовать ту тактику, которую они использовали в мае-июне в Северодонецке. Однако сейчас у них гораздо меньше боеприпасов и минометов. У нас немного больше высокоточной артиллерии. Однако враг преобладает за счет количества", — резюмировал он.

Напомним, под Бахмутом пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков.

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. В течение суток 10 февраля здесь произошло рекордное 54 боевых столкновения. Однако врагу до сих пор не удалось перерезать пути снабжения украинских защитников.

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