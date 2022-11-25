Пострадал 5-этажный дом: россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область

Оккупанты почти каждый день с территории РФ атакуют пограничные населенные пункты Украины.

Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область, в одной из громад пострадал 5-этажный дом.

Об этом 25 ноября сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 22:00 россияне дважды открывали огонь по Середино-Будской громаде. Сначала били из артиллерии. Было 5 взрывов. Из-за обстрелов пострадал 5-этажный дом", — написал он.

Живицкий добавил, что второй раз с территории России ударили из минометов, было зафиксировано 6 "прилетов". В этот раз без разрушений.

Остаток ночи и утро в Сумской области были без обстрелов, подчеркнул глава ОВА.

Стоит отметить, что оккупанты почти каждый день с территории РФ атакуют пограничные населенные пункты Украины.

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Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь. В то же время украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

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