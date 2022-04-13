Пострадал из-за бомбы РФ: за жизнь 16-летнего парня из Мариуполя борются медики из трех стран

Парня лечили в Днепре, Польше и отправили в США.
За жизнь 16-летнего Ивана из Мариуполя борются медики из трех стран мира – Украины, Польши и США.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.
Микичак отметила, что парень пострадал из-за ракетно-бомбового удара российских убийц. Сначала его спасали в Днепре, затем перевезли в Польшу. После того как состояние подростка стабилизировали, его вместе с мамой Майей отправили в США.
"Команда Госпиталя Массачусетского университета взяла под свою опеку нашего тяжелого пациента. Благодарны за помощь коллегам! К самолету нашего пациента сопровождал наш Генеральный консул Вячеслав Войнаровский, который на протяжении нескольких дней помогал в Кракове маме парня. Ждем Ивана с выздоровлением в Украине", — рассказал .
Читайте также:
- Россияне в Харькове продолжают терроризировать мирное население: Синегубов доложил о ситуации в регионе 13 апреля
- Оккупанты планируют провести 9 мая парад в Мариуполе
- Руководство России приказало уничтожить все доказательства преступлений своей армии в Украине – разведка