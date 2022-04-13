Пострадал из-за бомбы РФ: за жизнь 16-летнего парня из Мариуполя борются медики из трех стран

Пострадал из-за бомбы РФ: за жизнь 16-летнего парня из Мариуполя борются медики из трех стран

Парня лечили в Днепре, Польше и отправили в США.

За жизнь 16-летнего Ивана из Мариуполя борются медики из трех стран мира – Украины, Польши и США.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Микичак отметила, что парень пострадал из-за ракетно-бомбового удара российских убийц. Сначала его спасали в Днепре, затем перевезли в Польшу. После того как состояние подростка стабилизировали, его вместе с мамой Майей отправили в США.

Фото: Ирина Микичак

"Команда Госпиталя Массачусетского университета взяла под свою опеку нашего тяжелого пациента. Благодарны за помощь коллегам! К самолету нашего пациента сопровождал наш Генеральный консул Вячеслав Войнаровский, который на протяжении нескольких дней помогал в Кракове маме парня. Ждем Ивана с выздоровлением в Украине", — рассказал .

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