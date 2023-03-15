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Пострадал жилой дом: в Сумской области произошло более полусотни "прилетов" за сутки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Пострадал жилой дом: в Сумской области произошло более полусотни "прилетов" за сутки

В Сумской области произошло более полусотни прилетов в сутки / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты снова обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.

Во вторник, 14 марта, россияне атаковали три общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 51 "прилет". Враг бил из минометов, артиллерии и не только.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Середино-Будская община: захватчики с вертолета осуществили ракетный обстрел окрестностей города Середина-Буда. Поврежден частный жилой дом.
  • Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне стреляли из АГС, минометов и артиллерии.
  • Шалыгинская община находилась: артобстрел из САУ.

В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Ранее мы сообщали, что захватчики атаковали Одесскую область с применением тактической авиации. Регион обстреляли противорадиолокационными ракетами. Цели уничтожили над морем, но из-за обломков и взрывной волны поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов.

Очередную атаку россиян уже узнают по звуку: оккупанты продолжают обстрелы Никополя

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Дата публикации
Просмотры
169
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