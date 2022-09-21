Пострадали 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники: в Генштабе ВСУ рассказали об успехах на фронте

Украинские защитники нанесли 32 удара по враждебным позициям и поразили 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

В результате успешных действий ВСУ были отражены атаки российских оккупационных войск в районах 5 населенных пунктов

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 21 сентября.

"За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское", — говорится в сообщении.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного состава с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника — в том числе по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов. Общие потери врага пока уточняются.

Напомним, что Россия может усилить ракетные удары по Украине после выступления диктатора Путина. В Черном море находится три носителя крылатых ракет, снаряженных более 20 ракетами "Калибр".