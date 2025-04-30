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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Пострадали двое детей: в результате обстрелов Харьковщины возросло количество пострадавших

Две девочки в возрасте 11 и 15 лет, а также 65-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Харьковщины

Обстрел Харьковщины / © Харьковская областная прокуратура

В результате ударов по Харьковщине 29 и 30 апреля пострадали 6 мирных жителей. Среди них двое детей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали атаки на Харьковщину

По данным следствия:

  • 30 апреля около 6:30 российская армия атаковала шестью ударными БпЛА, предварительно типа "Герань-2", г. Южное. После попадания произошли пожары. Поврежден многоквартирный двухэтажный дом, пять частных домовладений, шесть автомобилей. 65-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 25 и 64 лет получили острую реакцию на стресс.

  • 29 апреля ориентировочно в 22:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Купянск и с. Осиново Купянского района. В обоих населенных пунктах разрушились частные жилые дома. Кроме того, в с. Осиново 72-летняя женщина получила ранения, пострадавшая находится под наблюдением медиков.

"Также вчера около 20:00 FPV-дрон попал возле гражданского автомобиля в с. Малые Проходы. Двое мужчин в возрасте 55 и 56 лет получили взрывные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи", - отметили в ведомстве.

Ранее на Харьковщине в результате российского обстрела был уничтожен лицей, расположенный всего в 18 км от границы с РФ, который недавно отремонтировали после предварительного удара.

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