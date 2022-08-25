Пострадали многоэтажки: российские оккупанты снова обстреляли Славянск

Российские оккупанты утром 25 августа атаковали Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки на ул. Дарвина. Три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняем", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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