"Пострадали около 120 городов и сел, 39 погибших": Зеленский о последствиях массированного удара по Украине — фото

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях комбинированного удара оккупационной армией РФ по Украине 29 декабря. По его словам, по состоянию на данный момент известно о 159 пострадавших и 39 жертвах. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Об этом он написал в Telegram и показал фото из разных городов Украины.

"До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали почти 120 городов и сел – сотни гражданских объектов. Я благодарю всех наших спасателей ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь. Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины также отдельно поблагодарил всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, осудивших очередную атаку России.

"Благодарю журналистов из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и нашей защите. Оружие в руках украинцев – это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора снова и снова доказывает – нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. Мы все вместе должны победить террор", — резюмировал Зеленский.

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Последствия массированного удара по Украине 29 декабря / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, эксперт назвал цель Путина после массированного удара по Украине и объяснил, ожидать ли атаку 31 декабря.

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