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Пострадали шесть человек: председатель Ровенской ОВА сообщил детали ракетного удара РФ по военному объекту

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Пострадали шесть человек: председатель Ровенской ОВА сообщил детали ракетного удара РФ по военному объекту

Фото: ТСН.ua

В результате вражеского ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области пострадали шесть человек.

По данным главы Ровенской области, их состояние стабильное, жертв, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА, выехавший на место ракетного удара.

Он также призвал жителей области не проводить массовые мероприятия в ближайшие сутки из-за возможности повторных ракетных атак.

"Погибших нет. Шесть человек получили ранения, всем им оказана помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших — стабильное. Также призываю жителей Ровенщины воздержаться от каких-либо массовых мероприятий в течение 24 часов из-за угрозы повторных ракетных ударов", — отметил Коваль.

Напомним, в субботу, 21 мая, в обед военные России нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Предварительно, глава ОВА сообщал о жертвах. К счастью, обошлось без погибших.

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