"Пострадали все религии и конфессии": Зеленский опубликовал видео с разрушенными Россией церквями

Больше всего разрушенных религиозных объектов обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта опубликовал видео с поврежденными и разрушенными религиозными сооружениями в результате полномасштабной войны России.

Соответствующее видео глава государства разместил в своем Telegram-канале.

"Сотни религиозных сооружений были разрушены, повреждены или ограблены в результате российского вторжения в Украину. Пострадали все религии и конфессии, в том числе церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных громад Украины. Для России все только мишени. Но ракеты и артиллерия государства-террориста не сломили нашу человечность и веру. Украина победит, жизнь победит!", — подчеркнул президент.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты разрушили по меньшей мере 116 религиозных сооружений в Украине.

Всемирный совет церквей осудил войну России против Украины.

Кроме храмов Россия уничтожила и повредила около 500 памятников культуры в Украине.

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