Пострадало административное здание: новые детали о последствиях взрыва в Киеве

В столичном Святошинском районе в результате взрыва пострадало административное здание. На месте происшествия возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Напомним, недавно в КМВА сообщили, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели в небе над столицей. В городской администрации также рассказали подробности очередной атаки захватчиков.