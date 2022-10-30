Пострадавшие в Киевской области за собственные средства восстанавливают дома: во сколько обходится

Пострадавшие в Киевской области за собственные средства восстанавливают дома, потому что пока не закончится война денег от государства напрасно ждать, говорится в ТСН.

25 триллионов гривен на восстановление Украины — такие предварительные подсчеты еще летом сделал Национальный совет по восстановлению последствий войны, опубликовав огромный пакет документов, в котором речь как ближайшие 10 лет страну начнут восстанавливать в 24 направлениях.

На восстановление жилья предварительно планируют потратить 1.3 триллиона гривен. Впрочем, пока это все дальновидные планы и только на бумаге, ведь война забирает все деньги из бюджетов на победу. Однако власти на местах понемногу отыскивают деньги и пытаются помочь пострадавшим людям, которые частично или полностью потеряли жилье. Некоторые жители, за свой счет пытаются как можно быстрее починить свои разрушенные дома, ведь впереди не простое время года — зима.

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До зимы остался месяц, так что большинство пострадавших от рашистских ракетных ударов домов могут так и не принять своих хозяев, ведь на их ремонт нужны деньги из местных бюджетов, а их из-за войны не хватает не всем.

После деоккупации Киевщины в ирпенский дом вернулись те, кому вообще негде жить и самостоятельно взялись восстанавливать жилье. "Мы начали с того, что сделали канализацию, воду нам подключили, счетчики воды нам поставили, это за наш счет. Это обошлось мне примерно 20 тысяч гривен”, – рассказывает местная жительница Лидия.

Сегодня за деньги жителей рабочие пытаются качественно и быстро починить крышу. Лидия говорит, что на такие работы каждый житель скинулись по 47 тысяч гривен и люди, даже занимают деньги, чтобы только вернуться в родную квартиру еще до зимы.

Дом на Жилянской без окон и крыш после ракетного удара. Пока городские власти изыскивают средства на восстановление, появились рабочие, принявшиеся перекрывать крышу — временную. Уже сейчас он течет, затапливая стены квартир. Поэтому единственное, что просят люди – капитально починить крышу, а на другие нужды, уже напоминают деньгами сами.

Жители одной из многоэтажек Бородянки дождались обещанных окон. Здесь оккупанты зверски избивали артиллерией по жилым кварталам и если в соседних многоперховках жить уже нельзя, то жители этой имеют огромную надежду перезимовать у себя дома. Люди сами скинулись деньгами и теперь имеют и свет и тепло.

"Собственными силами мы полностью возобновили электроснабжение в нашем доме, водоснабжение и провели экспертизу и запустили газоснабжение нашего дома", — говорит глава ОСМД Юрий Лыссенко.

Теперь их просьба к власти – помочь поремонтировать разрушенную крышу хотя бы до первых морозов. Свои же квартиры люди тоже пытаются восстановить за свои деньги, а потом получить хоть какую-то компенсацию от государства.

В печально известной Буче многих людей просто переселили во временные помещения, ведь дома восстановлению не подлежат, их надо сносить. Там, где панели стоят и крыша удержалась, люди все же надеются, заехать в нее еще до первых морозов.

Сбрасываться деньгами, эти люди не могут, им местные власти пообещали еще в сентябре начать капитальный ремонт, но на это пока нет никакого намека. Пока на последней сессии горсовет выделил 26 миллионов на капитальный ремонт. "Сейчас первый транш 11 миллионов мы уже выделили… Мы попробуем к концу года работы внешние, речь идет о крышах, фасадах, панели перекрытия, чтобы они были проведены", — говорит секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

По словам чиновника, только по их предварительным подсчетам, Бучанская община испытала разрушения аж на 5 миллиардов гривен.

Таких общин по Украине сотни, с такими же миллиардными убытками. Впрочем, точную сумму причиненного ущерба власти, учитывая постоянные обстрелы и разрушения от рашистов, подсчитать не могут. Ситуация меняется ежедневно. Тем, кто долго ждет помощи от государства, очевидно, есть смысл брать пример с жителей Бородянки и Бучи — по возможности ремонтировать жилье за свои, а уже потом истребовать компенсации. Так, есть шанс встретить зиму в своей квартире со светом и теплом.

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