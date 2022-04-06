"Пострадавших нет, но объекты уничтожены": глава Днепропетровской военной администрации рассказал о последствиях ночных обстрелов

"Пострадавших нет, но объекты уничтожены": глава Днепропетровской военной администрации рассказал о последствиях ночных обстрелов

Отдельно он добавил, что ситуация на Днепропетровщине полностью контролируемая.

Объекты, по которым российские оккупанты стреляли в ночь на 6 апреля, полностью уничтожены. Огонь военные преступники предположительно вели с Донецкой области.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

“Пострадавших нет. Объекты, к сожалению, уничтожены. Это был ракетный обстрел. По информации от военных, ракеты прилетели со стороны Донецкой области, где на сегодняшний день находятся российские войска”, - рассказал Николай Лукашук.

Отдельно он добавил, что ситуация в Днепропетровской области полностью контролируемая. По Харьковскому, Донецкому и Херсонскому направлениям все контролируется ВСУ и Нацгвардией.

"Сегодня Генштаб ВСУ также сообщил, что по Херсонскому направлению российские войска отодвинуты от Кривого Рога на расстояние приблизительно 80-90 километров, от Зеленодольска - на 30 километров", — добавил Лукашук.

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