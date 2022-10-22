Пострадают ли ВСУ в случае подрыва дамбы на Каховской ГЭС: ответ эксперта

Оккупанты уже взрывали дамбы, но это не остановило наступление ВСУ.

Российские военные предположительно готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия оккупантов могут повлечь за собой катастрофические последствия, но наши военные не пострадают.



Об этом заявил военный эксперт Виктор Ягун.

"Смотрите, самое интересное, что ВСУ как раз могут и не пострадать в случае подрыва дамбы, потому что высота берега, где они находятся, выше берега, на котором будут пытаться укрепиться российские войска. Для чего нужна вот эта демонстрация безумия — я не знаю. Но учитывая, что они уже во время этой войны трижды использовали такой метод борьбы, я думаю, что не исключено, что они действительно могут это применить. Они уже взрывали дамбу ракетами в Кривом Роге, они взрывали дамбу в Полонном Харьковской области, они взрывали дамбу на Ингульце, чтобы наши не могли закрепиться на одном из плацдармов", - сказал он.

Что известно о ситуации на Каховской ГЭС

Российские войска захватили Каховскую ГЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Возможность подрыва Каховской ГЭС стали всерьез обсуждать, когда новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин допустил "непростые решения" по Херсону и заявил о якобы готовящейся ракетном ударе ВСУ, чтобы разрушить Каховскую ГЭС.

Позже президент Украины Зеленский заявил, что Каховскую ГЭС планируют взорвать сами российские военные и уже заминировали ее.

В случае аварии на Каховской ГЭС все лежащие ниже плотины города и села будут либо подтоплены, либо затоплены полностью. В зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч человек могут пострадать.

Заминирование Каховской ГЭС было подтверждено в Главном управлении разведки. По их информации, саму ГЭС заменяли еще в апреле, а сейчас пройдут шлюзы и опоры.

Также ГУР сообщает, что на дамбе стоят два военных тентованных "КамАЗа" со взрывчаткой.

Если дамбу взорвут, то "масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион", — добавили в ГУР.

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