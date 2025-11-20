Построение военных на фронте: эксперт объяснил, почему это опасно

Построение украинских военных у фронта повышает риск ракетных ударов — эксперт / © ТСН

Скопление военных неподалеку от линии разграничения создает возможности для атак российских ракет.

Военный аналитик Иван Ступак сказал об этом в комментарии «Киев24».

«Все уже осознают, что любое построение увеличивает вероятность ударов баллистическими ракетами со стороны РФ, но, к сожалению, практика продолжается, — отметил Ступак.

Причем, по его словам, такие ситуации с украинской стороны встречаются чаще, чем с российской.

Эксперт отметил соблюдение правил безопасности во время массовых мероприятий:

«Не разглашайте место проведения событий и не публикуйте информацию до того, как она станет общедоступной», — добавил он.

Напомним, ранее в 30 корпусе морской пехоты подтвердили обстоятельства удара РФ по Днепропетровщине. Там враг действительно нанес комбинированный удар по военнослужащим в центре одного из поселков 1 ноября, когда они были собраны для проведения церемонии награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

Известно, что удар пришелся на центр поселка, где не было размещено никаких военных плацов или объектов.