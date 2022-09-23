"Построят в пешие колонны и отправят в бой": военный эксперт рассказал, когда ожидать на фронте первых мобилизованных россиян

Военный аналитик Петр Черник предположил, сколько времени понадобится РФ, чтобы отправить новых мобилизованных на фронт.
Первые мобилизованные россияне могут появиться на фронте не раньше месяца.
Такое мнение высказал военный эксперт полковник Петр Черник в интервью УНИАН.
"По моему мнению, чтобы первые мобилизованные россияне появились на фронте, нужно где-то до месяца времени. То есть ближайшая партия – после Покрова (14 октября)", – сказал эксперт.
При этом он отметил, что следует понимать, что Россия не заботится о солдатах должным образом.
"Но стоит принимать во внимание, что мы заботимся о своем солдате. У нас каждый имеет бронежилет и каску, мы стараемся насытить наших бойцов самыми современными приборами: беспилотники, тепловизоры, солнечные батареи и тому подобное. Россияне так не мыслят. Им достаточно в какой-то. момент вывести сто человек только ради того, чтобы уничтожить одного нашего бойца, то есть мы пытаемся отыскать у них цивилизованные подходы, думая, что они будут готовить солдата, но они не будут., выстроят в пешие колонны и отправят в бой. На мой взгляд, именно так и будет", — говорит он.
Напомним, что эксперты западной разведки предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация миллиона человек, однако, по прогнозам, они не смогут завербовать даже запланированных 300 тысяч.
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