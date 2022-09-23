"Построят в пешие колонны и отправят в бой": военный эксперт рассказал, когда ожидать на фронте первых мобилизованных россиян

Первые мобилизованные россияне могут появиться на фронте не раньше месяца.

Такое мнение высказал военный эксперт полковник Петр Черник в интервью УНИАН.

"По моему мнению, чтобы первые мобилизованные россияне появились на фронте, нужно где-то до месяца времени. То есть ближайшая партия – после Покрова (14 октября)", – сказал эксперт.

При этом он отметил, что следует понимать, что Россия не заботится о солдатах должным образом.

"Но стоит принимать во внимание, что мы заботимся о своем солдате. У нас каждый имеет бронежилет и каску, мы стараемся насытить наших бойцов самыми современными приборами: беспилотники, тепловизоры, солнечные батареи и тому подобное. Россияне так не мыслят. Им достаточно в какой-то. момент вывести сто человек только ради того, чтобы уничтожить одного нашего бойца, то есть мы пытаемся отыскать у них цивилизованные подходы, думая, что они будут готовить солдата, но они не будут., выстроят в пешие колонны и отправят в бой. На мой взгляд, именно так и будет", — говорит он.

Напомним, что эксперты западной разведки предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация миллиона человек, однако, по прогнозам, они не смогут завербовать даже запланированных 300 тысяч.