Посягают на Херсонскую область: в Генштабе рассказали о действиях врага на Южнобужском направлении

Посягают на Херсонскую область: в Генштабе рассказали о действиях врага на Южнобужском направлении

Оккупанты продолжают обстреливать наших военных и гражданскую инфраструктуру на юге Украины.

Российские оккупационные войска пытаются обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе 25 мая.

"На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области", – рассказали в Генштабе.

Также враг обстрелял позиции наших военных и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководитель обороны Николаева во время полномасштабного вторжения России в Украину в феврале-марте 2022 года, рассказал, что РФ в первые дни пыталась оцепить город и устроить блокаду по плану Мариуполя. К счастью, врага удалось остановить.

Россияне превратили школу в пыточную: история волонтера из Бородянки, спасшего 50 человек

Читайте также:

Подоляк рассказал об ударе в спину от пророссийских лоббистов в Европе

"Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории

На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины