Потап эмоционально обратился к Бузовой и показал ей фото раненого русскими оккупантами ребенка

Также рэпер и продюсер отказался от своих российских наград.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, эмоционально отреагировал на недавний пост певицы Ольги Бузовой.

В нем артистка написала, что украинские артисты всегда получали российские премии и играли на местных радио и ТВ.

instagram.com/realpotap

На это Потап ответил: "Я ошибочно записал с Олей песню. Слава Богу, я ее не выпустил и никогда не выпущу. И никогда мы не будем выступать у вас, не получать ваши премии. Я отказываюсь от всех премий, от всех наград, от всех песен", — сказал Потап.

Также он показал фотографию, на которой изображен в крови маленький мальчик, пытавшийся с семьей выехать из-под обстрелов в Мариуполе:

"И ты поймешь Оля, почему мы так ведем себя. Потому что ваши ракеты разрывают наших детей. О каких премиях сейчас можно говорить? О каких песнях? О каких наградах и о какой несправедливости, когда дети теряют жизнь", — сказал продюсер.

instagram.com/realpotap

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