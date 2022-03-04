Потап и Макс Барских начали получать угрозы от россиян: "Мы тебя нашли"

Потап и Макс Барских начали получать угрозы от россиян: "Мы тебя нашли"

Рэпер опубликовал скриншот, где показал сообщение.

Популярный украинский продюсер и рэпер Потап после освещения правды в Сети о войне России против Украины начал получать угрозы.

На странице в Instagram тренер шоу "Голос країни-12" опубликовал скриншот, где показал сообщение. Так, из российского номера Потапу написали: "Мы тебя нашли. Жди гостей".

instagram.com/realpotap

Со своей стороны, звезда прокомментировал это так: "О! Пошли угрозы! Значит мы все делаем правильно! Значит голоса, которые рассказывают правду слышны! Значит мы будем продолжать говорить об ужасе войны, которую начала Россия! И то,что мы защищаем нашу землю - дело чести, дело совести, дело каждого, кто любит Украину, знаю, что я не один такой, угрозы полетели в сторону всех, кто открывает глаза на "спецоперацию", которая является геноцидом и войной, со стороны Путина. Раньше я бы наверное занервничал бы, но глядя на кадры из Чернигова, которые я вам покажу в следующем посте, возникает только злость и ненависть к тем, кто несёт войну! Украина тримайся рідненька! Підтримувати твій дух, запалювати серця для мене найвеличніша честь і місія!!! Слава Украине!" – написал он.

В комментариях под этим сообщением коллега Потапа, украинский певец Макс Барских также сообщил, что ему стали угрожать.

"Мне тоже Кадыров написал", — поделился он.

Кроме того, исполнителю угрожает российский рэпер Тимати. Он записал видеообращение, где пообещал показать во время встречи, "кто действительно дырявый".

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