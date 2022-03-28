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Потап написал мощное стихотворение, которое посвятил путинисту Безрукову – видео

Потап написал мощное стихотворение, которое посвятил путинисту Безрукову – видео

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Потап написал мощное стихотворение, которое посвятил путинисту Безрукову – видео

Потап / instagram.com/realpotap

Рэпер отреагировал на один из последних роликов актера.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, отреагировал на видео путиниста, российского актера Сергея Безрукова.

На днях артист разместил ролик в своем Telegram-канале в поддержку так называемой "спецоперации" в Украине. Он зачитал стихотворение Пушкина "Клеветникам России", где автор призвал Запад не вмешиваться в "домашний спор славян" и пригрозил, что "озлобленные сыновья Украины полегут на российских полях".

Разъяренный Потап ответил Сергею мощным стихотворением, которое написал сам. В нем исполнитель подчеркнул, что россияне – враги украинского народа и напомнил о "безруких и безногих" солдатах РФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Есть место и в полях России
Среди нечуждых вам гробов
Серёжа за кого всех держишь ?
За лохов

Ведь пачками везут Безруков
И без гонов без голов
Твоих же соплеменников Сережа
Которых все тут держат за лохов

Я понимаю что цитата, что это класссика небось
Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось

Из тех племён, что состоит Россия
Ваш Путин бросил к нам орду
И думали что мы бессильны
Серёжа все они в Аду

СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ
НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ
НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, это Братцы
Ой бл*ть не братцы - твою мать

Как мог я так оговориться
Вы нам не братья а Враги
И русский воин если возвратиться
То уж Без Рук, Без Глаз и Без Ноги

В комментариях коллеги и фанаты рэпера выразили восхищение его стихотворением-ответом.

  • Войдет в вечность
  • Как всегда точно!
  • Четко и по факту

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