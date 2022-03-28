Потап написал мощное стихотворение, которое посвятил путинисту Безрукову – видео

Рэпер отреагировал на один из последних роликов актера.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, отреагировал на видео путиниста, российского актера Сергея Безрукова.

На днях артист разместил ролик в своем Telegram-канале в поддержку так называемой "спецоперации" в Украине. Он зачитал стихотворение Пушкина "Клеветникам России", где автор призвал Запад не вмешиваться в "домашний спор славян" и пригрозил, что "озлобленные сыновья Украины полегут на российских полях".

Разъяренный Потап ответил Сергею мощным стихотворением, которое написал сам. В нем исполнитель подчеркнул, что россияне – враги украинского народа и напомнил о "безруких и безногих" солдатах РФ.

Есть место и в полях России

Среди нечуждых вам гробов

Серёжа за кого всех держишь ?

За лохов

Ведь пачками везут Безруков

И без гонов без голов

Твоих же соплеменников Сережа

Которых все тут держат за лохов

Я понимаю что цитата, что это класссика небось

Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось

Из тех племён, что состоит Россия

Ваш Путин бросил к нам орду

И думали что мы бессильны

Серёжа все они в Аду

СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ

НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ

НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, это Братцы

Ой бл*ть не братцы - твою мать

Как мог я так оговориться

Вы нам не братья а Враги

И русский воин если возвратиться

То уж Без Рук, Без Глаз и Без Ноги

В комментариях коллеги и фанаты рэпера выразили восхищение его стихотворением-ответом.

Войдет в вечность

Как всегда точно!

Четко и по факту

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