Потап о Сабурове и его коллегах из ЧБД, которые молчат о войне в Украине: "Заткнули в трусливые задницы языки"

Нурлан Сабуров в Лос-Анджелесе смог лишь сказать, что "сочувствует" украинцам.

Украинский рэпер и продюсер Потап отреагировал на скандал с известным российским комиком, звездой ЧБД Нурланом Сабуровым.

Так, во время выступления в Лос-Анджелесе, по требованию зрителя прокомментировать войну, комик смог лишь сказать, что "сочувствует" украинцам.

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Со своей стороны ПТП не стал молчать и жестко ответил Сабурову и его коллегам по шоу. Алексей Потапенко в своем Instagram назвал юмористов трусами и разочарованием для всех.

"Я согласен, вы все, заткнувшие в свои трусливые задницы языки, не артисты и не кумиры больше. Артисты всегда встают на борьбу за челевеческие ценности!!! А вы - разочарование для всех! Никто, с*ка, из вас слова не сказал, а ведь вы знаете правду! Знаете, что Россия шматует, насилует, растреливает и взрывает мирное население Украины!!! А вы молчите!!! Угадайте Что Будет Дальше??? Вы за своё молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съёмке и когда будете оставаться на едине с самим собой, всегда будете помнить что вы трусы и просто прислуга! Быть человеком - это надо иметь силу!!! Яйца!!! А у вас этого нет… А у Макаревича есть!!!" – написал исполнитель.

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