Потап пригрозил артистам-путинистам расправой за поддержку убийств украинцев: "Не дай Бог, пересечемся"

Известный рэпер и продюсер Потап пригрозил личной расправой российским артистам, поддержавшим кровавую войну Путина против Украины.

Так, на странице в Instagram исполнитель поделился постом журналиста Дмитрия Гордона. Он недавно обнародовал фото, на котором позировали путинисты Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал.

Со своей стороны, ПТП заявил, что если увидит их когда-нибудь за кулисами – заставит отвечать за поддержку убийств украинцев.

"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Янык дал Народного Украины что ли, а Газманов вообще – Газман, Маршал из киевских ресторанов музыкант… И это наши бывшие коллеги, я обещаю вам, что если, не дай Бог, мы где-то пересечемся за кулисами, на звание не посмотрю, будете отвечать за то, что открыто поддержали убийство и насилие над другими людьми", – заявил артист.

В комментариях фолловеры присоединились к обсуждению:

Куча старого дерьма

Боже, какие конченые

Потап! Спасибо за вашу смелость! За вашу любовь к Родине. Эти люди – слепые ублюдки!

Напомним, ранее Потап высмеял Тину Канделаки за гневное сообщение о приезде Анджелины Джоли во Львов. Он поинтересовался, сколько раз телеведущая побывала в Донбассе.

Как королевская семья Англии поддерживает Украину

Читайте также: