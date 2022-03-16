Потенциал российских хакеров был несколько переоценен: в Госспецсвязи прокомментировали кибератаки на Украину

Потенциал российских хакеров был несколько переоценен: в Госспецсвязи прокомментировали кибератаки на Украину

Ранее Россия тратила много времени на подготовку кибератак.

С начала военной агрессии России против Украины Госспецсвязи не наблюдает сложных кибератак на украинскую критическую информационную инфраструктуру.

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Об этом рассказал заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора

Он отметил, что таких как кибератаки 14 января, а также более ранних кибератак на энергетическую систему Украины и вируса NotPetya, который был самым масштабным за всю историю, сейчас не наблюдается.

Виктор Жора назвал несколько причин:

Ранее Россия тратила много времени на подготовку кибератак. Пока такого времени у российских хакеров нет.

В России нет необходимости в сложных подготовленных кибератаках, поскольку она начала открытую беспрецедентную военную агрессию против Украины, во время которой уже открыто пытается разными способами нанести ущерб критической инфраструктуре страны.

Вероятно, потенциал российских хакеров был несколько переоценен. Несмотря на то, что сейчас мы не наблюдаем сложных кибератак нашей информационной инфраструктуры, мы понимаем, что риски все еще существуют. Впрочем, в последнее время мы стали намного сильнее.

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