Потенциал у РФ еще есть: эксперт рассказал, что будет проходить на фронте следующие несколько месяцев

Однако в следующие несколько месяцев будут продолжаться активные боевые действия.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Сложно сказать, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия, потому что потенциал у врага еще есть. И мы видим, что сейчас происходит не только на юге, но и на востоке. Может ли измениться ситуация и есть ли тенденция к этому? Безусловно, есть. Мы можем выйти на условный паритет сил и средств, т.е. ситуация на линии фронта может измениться, как минимум активных наступательных действий уже не будет. Сейчас есть определенный уровень баланса, когда стороны не будут способны вести широкомасштабные наступательные действия. Украинцы должны понимать, что Силам обороны сейчас сложно и добиться такого результата — это уже большой успех", – объяснил Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что в дальнейшем Украина получит еще большее оружие от западных партнеров, а вот в России ресурсы заканчиваются.

"В дальнейшем помощь Украине и обеспечение оружием будет только расти, а российская армия только уменьшает свою ресурсную базу. Это касается и личного состава, и оружия, и боевой техники. Уже сегодня нет таких интенсивных обстрелов, хотя я понимаю, что это все относительно. Нет также наступательных действий со стороны оккупантов. Вот такая сейчас ситуация и она продлится ближайшие несколько месяцев", — сказал Грабский.

Напомним, Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе.

Читайте также: