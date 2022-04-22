Потенциальная угроза: что происходит в оккупированном Россией Приднестровье

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Так, ранее сообщалось о том, что оккупанты хотят оттуда привлечь армию в войну с Украиной.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба от 22 апреля, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме.

Впрочем, украинские военные не исключают потенциальную угрозу.

"Остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях стало известно, что силовики из непризнанного Приднестровья могут быть привлечены к диверсиям на территории Украины. 17 апреля Генштаб ВСУ информировал о том, что Россия проверила там боеспособность воинских частей.

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