Потенциально уязвимая территория для ударов ВСУ: куда в России долетают украинские дроны – карта

Более миллиона квадратных километров территории России находится в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников.

Об этом пишет российское издание "Верстка".

По подсчетам журналистов, с сентября 2023 года эта территория увеличилась более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались, в частности, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

Так, дрон-камикадзе 20 сентября 2023 года впервые долетел до Сочи. Он попал в резервуар с топливом на базе "Роснефти". Через два дня власти Туапсинского района также отчитались об уничтожении БПЛА на подлете к Туапсе.

Уязвимая часть России для беспилотников Инфографика/"Верстка"

В ночь на 18 января беспилотник впервые долетел до Петербурга, а в ночь на 31 января другой БПЛА упал возле завода "Невский мазут". Петербург стал шестым городом-миллионником в зоне поражения.

Ранее БПЛА долетали до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Также в зоне поражения находится Волгоград.

Кроме того, 29 января первый беспилотник свалился в Ярославле. Он попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".

31 января БПЛА впервые долетели в Нижегородскую область. Сообщалось, что два дрона были перехвачены южнее города Кстово, примерно в 20 км от Нижнего Новгорода. Как подчеркивает "Верстка", это место находится примерно в 800 км от ближайшей точки на неоккупированной территории Украины.

Напомним, в России снова "бавовна": в Волгограде горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Читайте также: