Потенциальный ядерный удар РФ по Украине: СНБО в ближайшие дни обнародует план действий

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, аппарат СНБО планирует в ближайшие дни максимально обнародовать план действий в случае ядерного удара РФ.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Радио Свобода.

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Данилов подчеркнул, что Путин не сможет остановить Украину сражаться за свою независимость.

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если оно, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни пути, ни его войска". И это уже было неоднократно доказано", — заметил чиновник.

Как сообщалось ранее, Сергей Жирнов, учившийся вместе с Путиным, рассказал, что Владимир Путин вполне может применить ядерное оружие, поскольку он – "опасный человек, действующий под влиянием эмоций".

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