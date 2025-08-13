Потенциальная потеря Донецкой области: в ISW объяснили, как это повлияет на фронт (карты)

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

В Кремле требуют от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию на Донетчине и заморозить линию фронта в других районах в рамках соглашения о прекращении огня. Сдача остальной Донецкой области без каких-либо обязательств по окончательному мирному урегулированию заставит Украину отказаться от своего «пояса крепостей» — главной укрепленной линии обороны в Донецкой области с 2014 года, без каких-либо гарантий.

Об этом пишут в ISW.

«Предложение Путина требует от Украины уступить эту критически важную оборонительную позицию, которую российские войска сейчас не имеют возможности быстро окружить или прорвать, видимо, в обмен на ничто. Точные условия позиции Путина остаются непонятными по состоянию на 9 августа, однако представители администрации Трампа, в частности спецпредставитель США Ближнего Востока Стив Виткофф, предложили четыре разных варианта условий Путина», — говорится в материале.

Реклама

Как потеря Донетчины повлияет на фронт

Известно, что крепостной пояс состоит из четырех крупных городов и нескольких поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск. Общая численность населения до войны составила более 380 537 человек. Длина пояса составляет 50 км.

«Украина потратила последние 11 лет, вкладывая время, деньги и усилия по укреплению пояса крепостей и созданию значительной оборонной промышленной и оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них», — пишут в Институте.

Славянск и Краматорск образуют северную половину пояса крепости и служат важными логистическими узлами для украинских войск, обороняющихся в Донецкой области. Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную половину пояса крепости.

Украинские силы впервые начали укреплять оборонные позиции в этих городах и вокруг них, когда отбили их у пророссийских сил, атаковавших и захвативших Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку в апреле 2014 года.

Реклама

Аналитики подчеркивают: неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват пояса крепостей подчеркивают успешность долгосрочных усилий Украины по укреплению городов пояса крепостей.

Российские войска все еще пытаются обойти пояс крепостей с юго-запада и предпринимают усилия по его захвату, в завершение которых, вероятно, понадобится несколько лет.

«Передача удерживаемых Украиной частей Донецкой области приведет к размещению российских войск на границах Донецкой области, на позиции, которая значительно менее защищена, чем нынешняя линия. Если разрешить российским войскам занять позиции вдоль границы с Донецкой областью, украинским войскам придется срочно возводить мощные оборонительные укрепления вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, рельеф которых плохо подходит для использования в качестве линии обороны», — пояснили в ISW.

Более того, потенциальное прекращение огня вдоль границы Донецкой области также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной долгосрочной миссией мониторинга прекращения огня.

Реклама

«Российские позиции вдоль границы Донецк-Харьков и Донецк-Днепропетровск могут стать гораздо более выгодной отправной точкой для будущего российского наступления на близлежащие районы Харьковской или Днепропетровской областей, чем нынешние линии», — предостерегают специалисты.

Они констатируют, что принуждение Украины к передаче России оставшейся западной части Донецкой области приведет к продвижению российских войск на 82 километра к западу от Украины, а также:

передача Лимана российским войскам создаст благоприятные условия для атаки украинских позиций в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол во время возобновления боевых действий;

российские войска смогут затем попытаться обратить вспять успехи 2022 года и использовать Славянск и дальнейшее продвижение по трассе Е-40 Харьков-Новошахтинск для атаки на Изюм с юга, что позволит российским войскам оказаться примерно в 20 километрах от города.

«Российские войска также занимают ограниченные позиции вдоль границы Днепропетровской области юго-западнее Покровска, но сдача остальной части Донецкой области позволит российским войскам избежать завершения усилий по охвату Покровска и Мирнограда. Российским войскам также не придется прорывать самый западный оборонительный рубеж Украины Доброполье — Белозерское — Новодонецкое — Александровка, также проходящий с севера на юг, подобно поясу крепостей. Таким образом, остальная часть Донецкой области предоставит российским войскам более выгодные позиции для наступления на Днепропетровскую область», — сообщили в материале.

Озвученное предложение Путина подчеркивает его бескомпромиссные требования к капитуляции Украины и незаинтересованность в реальных переговорах.

Реклама

Ранее в ВСУ прокомментировали ситуацию в Покровском и Добропольском направлениях.

Так, армия РФ пытается любыми средствами пройти за первую линию украинских позиций. А потом пойти дальше. Затем россияне пытаются либо вступить в огневой контакт с украинскими рейдерами и дронщиками, либо просто где-нибудь накапливаться.

«Нужно понимать, что это группы по несколько человек. Их присутствие фиксируется, поэтому на картах от россиян продвинулись на „12 километров вглубь украинской территории“. Речь не идёт о том, что они взяли эту территорию под контроль. Они пробрались в количестве 5-10 человек. Это абсолютно не так, как оно выглядит на карте», — объясняет спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.

Военный акцентирует: россияне не взяли весь прошедший путь. Они прошли путь и пытались где-то спрятаться по подвалам. Затем их оттуда выбили и уничтожили ВСУ.