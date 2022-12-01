Потерь среди гражданских больше: Подоляк назвал количество погибших в войне с РФ

По его словам, потери Украины в войне с РФ составляют "от 10 до 12,5-13 тысяч" погибших военных.

С 24 февраля на войне с Россией погибли около 13 тысяч военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

"У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает Верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших. Да, у нас больше потерь из-за ранений", — сказал советник главы ОП.

При этом Подоляк отмечает, что количество погибших гражданских украинцев – "точно не 20 тысяч".

"Поэтому мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными: там она проигрывает войну. РФ воюет с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях. И там очень много массовых захоронений, застенок и т.д.", — отметил Подоляк .

Ошибка президента Еврокомиссии по поводу потерь Украины в войне

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

Позже в Еврокомиссии объяснили ошибку своей главы, заявив, что эта цифра была взята из внешних источников, касалась потерь убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

В Офисе президента заявили, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.

Советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что потери Украины в войне с РФ составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных".

РФ, по словам Подоляка, потеряла в войне против Украины 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убитыми.