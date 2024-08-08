Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Оккупанты теряют технику.
По состоянию на утро 8 августа 2024 года ВСУ уничтожили 587 510 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 587 510 (+1140) человек,
- танков — 8431 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 16487 (+36) ед,
- РСЗО — 1142 (+4) ед,
- средства ПВО — 914 (+4) ед,
- самолетов — 366 (+1) ед,
- вертолетов — 327 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13293 (+81),
- крылатые ракеты — 2424 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед,
- специальная техника – 2767 (+8).
Как сообщалось, FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. На кадрах в Сети видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.