Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 8 августа 2024 года ВСУ уничтожили 587 510 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 587 510 (+1140) человек,

танков — 8431 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед,

артиллерийских систем — 16487 (+36) ед,

РСЗО — 1142 (+4) ед,

средства ПВО — 914 (+4) ед,

самолетов — 366 (+1) ед,

вертолетов — 327 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13293 (+81),

крылатые ракеты — 2424 (+3),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед,

специальная техника – 2767 (+8).

Как сообщалось, FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. На кадрах в Сети видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона

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