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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ пересекли отметку в 587 тысяч. / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют технику.

По состоянию на утро 8 августа 2024 года ВСУ уничтожили 587 510 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 587 510 (+1140) человек,
  • танков — 8431 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 16487 (+36) ед,
  • РСЗО — 1142 (+4) ед,
  • средства ПВО — 914 (+4) ед,
  • самолетов — 366 (+1) ед,
  • вертолетов — 327 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13293 (+81),
  • крылатые ракеты — 2424 (+3),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед,
  • специальная техника – 2767 (+8).

Как сообщалось, FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. На кадрах в Сети видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

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