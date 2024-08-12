Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 12 августа 2024 года ВСУ уничтожили 592 000 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 592 000 (+1080) человек,

танков — 8450 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед,

артиллерийских систем — 16728 (+65) ед,

РСЗО — 1146 (+3) ед,

средства ПВО — 919 (+1) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13472 (+73),

крылатые ракеты — 2426 (+1),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед,

специальная техника – 2801 (+1).

Как сообщалось, в одном из российских регионов больше не хотят воевать против Украины. Жители Северной Осетии призывают руководителя региона обратиться к диктатору Владимиру Путину с просьбой больше не призывать местных жителей на войну, потому что "осетинский народ вымирает".

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