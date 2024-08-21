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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 21 августа 2024 года ликвидировано более 603 тыс. российских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 60 артсистем.

По состоянию на утро 21 августа 2024 г. ВСУ уничтожили 603 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 603 010 (+1210) человек,
  • танков — 8522 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 16542 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 17216 (+60) ед,
  • РСЗО — 1166 (+0) ед,
  • средства ПВО — 928 (+2) ед,
  • самолетов -367 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13902 (+38),
  • крылатые ракеты — 2442 (+4),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23221 (+79) ед,

Напомним, по сообщениям аналитиков Bild, тысячи российских солдат могут попасть в котл в Курской области на реке Сейм.

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