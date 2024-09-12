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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери РФ перевалили за 630 тысяч. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли более 70 артсистем и один самолет.

По состоянию на утро 12 сентября 2024 г. ВСУ уничтожили 630 200 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 630 200 (+1270) человек,
  • танков — 8653 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 16955 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 18009 (+73) ед,
  • РСЗО — 1184 (+2) ед,
  • средства ПВО — 945 (+2) ед,
  • самолетов — 369 (+1) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15033 (+43),
  • крылатые ракеты — 2591 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24481 (+93) ед,
  • специальная техника – 3061 (+2).

Как сообщалось, при обстреле Украины над Черным морем исчез российский истребитель Су-30СМ. Это произошло недалеко от Севастополя.

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