Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

оккупанты потеряли более 70 артсистем и один самолет.
По состоянию на утро 12 сентября 2024 г. ВСУ уничтожили 630 200 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 630 200 (+1270) человек,
- танков — 8653 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 16955 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 18009 (+73) ед,
- РСЗО — 1184 (+2) ед,
- средства ПВО — 945 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+1) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15033 (+43),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24481 (+93) ед,
- специальная техника – 3061 (+2).
Как сообщалось, при обстреле Украины над Черным морем исчез российский истребитель Су-30СМ. Это произошло недалеко от Севастополя.
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