Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

оккупанты потеряли более 70 артсистем и один самолет.

По состоянию на утро 12 сентября 2024 г. ВСУ уничтожили 630 200 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 630 200 (+1270) человек,

танков — 8653 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 16955 (+17) ед,

артиллерийских систем — 18009 (+73) ед,

РСЗО — 1184 (+2) ед,

средства ПВО — 945 (+2) ед,

самолетов — 369 (+1) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15033 (+43),

крылатые ракеты — 2591 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24481 (+93) ед,

специальная техника – 3061 (+2).

Как сообщалось, при обстреле Украины над Черным морем исчез российский истребитель Су-30СМ. Это произошло недалеко от Севастополя.

Читайте также:

Украинские бойцы дроном уничтожили вражеский "Мерлин-ВР"