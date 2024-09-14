Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 632 630 (+1210) человек,
- танков — 8674 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 17043 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 18086 (+25) ед,
- РСЗО — 1186 (+1) ед,
- средства ПВО — 946 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15149 (+36),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24631 (+71) ед,
- специальная техника – 3084 (+13).
Как сообщалось, разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов.
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