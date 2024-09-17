Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 17 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 635 880 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 635 880 (+1020) человек,
- танков — 8685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин 17077 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 18129 (+6) ед,
- РСЗО – 1188 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66),
- крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24739 (+27) ед,
- специальная техника – 3091 (+1).
Как сообщалось, разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов.
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