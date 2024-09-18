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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено более 637 тыс. оккупантов РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники.

По состоянию на утро 18 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 637 010 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 637 010 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8691 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17080 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 18154 (+25) ед,
  • РСЗО – 1188 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15354 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24784 (+45) ед,
  • специальная техника – 3109 (+18).

Напомним, британская разведка шокировала количество потраченных рублей и убитых россиян на войне в Украине. С начала боевых действий Россия, вероятно, потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых).

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