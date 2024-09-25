Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 25 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 646 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – 646 400 (+1250) человек,

танков ‒ 8815 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17304 (+12) ед,

артиллерийских систем – 18549 (+74) ед,

РСЗО – 1199 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 952 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15879 (+115),

крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25248 (+73) ед,

специальная техника – 3168 (+13).

Напомним, спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что оккупанты бросают личный состав в смертельные "разведки", чтобы выявить огневые позиции ВСУ. Весь личный состав врага, уходящий в такие "разведки", уничтожается силами обороны.

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