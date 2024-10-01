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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожены более 654 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли многие техники.

По состоянию на утро 1 октября 2024 года ВСУ уничтожили 654 430 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около (+1370) человек,
  • танков ‒ 8883 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17547 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 18855 (+33) ед,
  • РСЗО – 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),
  • крылатые ракеты ‒ 2613 (+3),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25621 (+73) ед,
  • специальная техника – 3314 (+1).

Как сообщалось, солдат армии РФ решил напасть на FPV-дрон ВСУ. Это закончилось для него роковым.

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