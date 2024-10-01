Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 1 октября 2024 года ВСУ уничтожили 654 430 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около (+1370) человек,

танков ‒ 8883 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17547 (+44) ед,

артиллерийских систем – 18855 (+33) ед,

РСЗО – 1204 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),

крылатые ракеты ‒ 2613 (+3),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25621 (+73) ед,

специальная техника – 3314 (+1).

Как сообщалось, солдат армии РФ решил напасть на FPV-дрон ВСУ. Это закончилось для него роковым.

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