Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 1 октября 2024 года ВСУ уничтожили 654 430 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около (+1370) человек,
- танков ‒ 8883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17547 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 18855 (+33) ед,
- РСЗО – 1204 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 963 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),
- крылатые ракеты ‒ 2613 (+3),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25621 (+73) ед,
- специальная техника – 3314 (+1).
Как сообщалось, солдат армии РФ решил напасть на FPV-дрон ВСУ. Это закончилось для него роковым.
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