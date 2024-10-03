Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 3 октября 2024 года ВСУ уничтожили 656 710 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 656 710 (+1150) человек,

танков ‒ 8893 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17596 (+17) ед,

артиллерийских систем – 18906 (+37) ед,

РСЗО – 1204 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 964 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16393 (+43),

крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25750 (+58) ед,

специальная техника – 3330 (+12).

Напомним, военные заявили о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

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