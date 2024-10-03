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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Фото: Associated Press

Уничтожено много вражеской техники.

По состоянию на утро 3 октября 2024 года ВСУ уничтожили 656 710 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 656 710 (+1150) человек,
  • танков ‒ 8893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 18906 (+37) ед,
  • РСЗО – 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 964 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 16393 (+43),
  • крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25750 (+58) ед,
  • специальная техника – 3330 (+12).

Напомним, военные заявили о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

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