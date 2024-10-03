Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 3 октября 2024 года ВСУ уничтожили 656 710 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 656 710 (+1150) человек,
- танков ‒ 8893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17596 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 18906 (+37) ед,
- РСЗО – 1204 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 964 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16393 (+43),
- крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25750 (+58) ед,
- специальная техника – 3330 (+12).
Напомним, военные заявили о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.