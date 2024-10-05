Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

В сутки уничтожено немало техники врага.
По состоянию на утро 5 октября 2024 года ВСУ уничтожили 659 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери оккупационной армии:
- личного состава – около 659 220 (+1280) человек,
- танков ‒ 8916 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17658 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 19037 (+72) ед,
- РСЗО – 1216 (+4) ед,
- средства ПВО – 970 (+5) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35),
- крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25905 (+85) ед,
- специальная техника – 3344 (+11).
Как сообщалось, ВСУ устроили разгром российской бронетехники на Кураховском направлении. оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.
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