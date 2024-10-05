Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на утро 5 октября 2024 года ВСУ уничтожили 659 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1280 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупационной армии:

личного состава – около 659 220 (+1280) человек,

танков ‒ 8916 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17658 (+31) ед,

артиллерийских систем – 19037 (+72) ед,

РСЗО – 1216 (+4) ед,

средства ПВО – 970 (+5) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35),

крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25905 (+85) ед,

специальная техника – 3344 (+11).

Как сообщалось, ВСУ устроили разгром российской бронетехники на Кураховском направлении. оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.

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