Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Россияне потеряли многие техники.
По состоянию на утро 10 октября 2024 года ВСУ уничтожили 665 200 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 665 200 (+1080) человек,
- танков ‒ 8945 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17765 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 19263 (+41) ед,
- РСЗО – 1225 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 976 (+3) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16767 (+49),
- крылатые ракеты ‒ 2619 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26314 (+74) ед,
- специальная техника – 3386 (+1).
Как сообщалось, бойцы 3-й штурмовой ударили по скоплению оккупантов и взорвали авто с БК. По врагу отработали в Харьковской области.