Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

В сутки уничтожено немало техники врага.
По состоянию на утро 16 октября 2024 года ВСУ уничтожили 672 850 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1450 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 672 850 (+1450) человек,
- танков ‒ 8997 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17969 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19459 (+29) ед,
- РСЗО – 1231 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17050 (+31),
- крылатые ракеты ‒ 2620 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26732 (+78) ед,
- специальная техника – 3441 (+0).
Как сообщалось, за девять месяцев 2024 года ВСУ уничтожили 10 373 артиллерийские системы россиян. Впрочем, "самым черным днем" для армии РФ стало 22 сентября. По данным Генштаба Украины, в этот день была уничтожена 81 вражеская артсистема.
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