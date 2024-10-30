Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 30 октября 2024 года ВСУ уничтожили 693 640 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 693 640 (+1560) человек,
- танков ‒ 9137 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18433 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 19955 (+38) ед,
- РСЗО – 1242 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 986 (+2) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17979 (+40),
- крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27840 (+91) ед,
- специальная техника – 3567 (+1).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, в поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.