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Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

По состоянию на 21 ноября уничтожены более 727 российских солдат. / Фото: Associated Press

Уничтожено много вражеской техники.

По состоянию на утро 21 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 727 250 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 727 250 (+1510) человек,
  • танков ‒ 9398 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19143 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 20731 (+50) ед,
  • РСЗО – 1253 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1003 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов/helicopters – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19259 (+57),
  • крылатые ракеты ‒ 2756 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 29745 (+97) ед,
  • специальная техника – 3674 (+0).

Как сообщалось, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что последний массированный ракетный удар обнаружил проблемы России. По его словам, ракеты Х-101, которыми враг обстрелял Украину, в основном имели двигатели Р-95-300 из старых советских ракет Х-55. Это может свидетельствовать о проблемах россиян с производством новых двигателей.

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